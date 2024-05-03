بعد نجاحه بالكويت.. رامي صبري يستعد لإحياء حفل عيد الربيع بالعبور

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 6 من شهر مايو الحالى ضمن احتفالات عيد الربيع.



الحفل سوف يحيه رامي صبري داخل مدينة العبور بأحد الأندية هناك ويقدم خلاله الكثير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.



رامي صبري بدأ الترويج لهذا الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب على صفحته: في انتظاركم في ثاني ليلة من ليالي مصر في ‫عيد الربيع‬ عشان نحتفل بيها سوا.





أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا مساء أمس الخميس على مسرح حديقة الشهيد بالكويت وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.



وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.



وحرص رامي صبري على توجيه رسالة إلى جمهوره الذى حضر الحفل من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلا: من حفل ليالي العيد بالكويت اليوم شكرا لجمهوري الكبير في الكويت على حضوركم وترحيبكم وحبكم اللي بحس بيه كل مرة بشوفكم فيها وبشكر صديقي أحمد الخالدي الشركة المنتجة على التنظيم والاهتمام و أشوفكم على خير.