بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن مرض الفنان أحمد رزق، حيث أجرى عملية تغيير عظم الفك مما أدى إلي منعه من الكلام نهائيا.

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يتم دعم الأسنان بواسطة عظم الفك، وهو جزء أساسي من بنية الوجه وهو ضروري للتحدث والمضغ بشكل مريح. على هذا النحو، يمكن أن يؤدي فقدان عظم الفك إلى تغيير مظهرك والتأثير على جودة الحياة بشكل عام.

ينجم فقدان عظم الفك عن فقدان الأسنان أو أمراض اللثة أو حالة طبية أخرى تؤثر على كثافة العظام. إذا تم تجاهل الحالة، فقد تستمر في فقدان أسنانك، أو تعاني من ضمور الوجه أو انهياره، وتجد أنه لا يمكن تنفيذ إجراءات ترميم الأسنان المختلفة.

يتضمن العلاج ترقيع العظام، إلى جانب إجراءات مثل زراعة العظام لتحفيز نمو العظام.

كشف الفنان أحمد رزق عن سر فقدان وزنه بعد أن لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة حيث تكهن البعض بأنه قد يكون خضع لعملية تكميم للمعدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، قال أحمد رزق " أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".

وتابع أحمد رزق لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".