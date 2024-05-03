أكواب تشيز كيك بسكوت الشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة.

مقادير أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

بسكويت شيكولاتة بالكريمة مطحون

٢٠٠ جرام جبنة كريمي

٢ بودرة كريمة مخفوقة

2 كوب كريمة حلويات

ملعقة كبيرة كاكاو

للوجه:

لبن

٦ شيكولاتة سادة

علبة توت مشكل

طريقة تحضير أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

نخفق الجبنة الكريمي قليلا ثم نضيف الكريمة البودرة والكريمة المخفوقة و نستمر بالخفق حتى يتجانس الخليط

ناخذ نصف الكمية و نضعها جانبا

نضيف الكاكاو للجزء الاخر و نخلط للحصول على خليط متجانس

نضع الكريمة البيضاء في كيس الحلواني

في أكواب التقديم نضع البسكويت الشوكولاتة المطحون

و عليه طبقة من خليط الكريمة ثم طبقة أخرى من البسكويت

ثم خليط كريمة الشيكولاتة

نذوب ١٠٠ غرام الشيكولاتة مع ٣ ملاعق لبن في حمام مائي على النار ثم نضع طبقها منها على الوجه

ثم نزيين الوجه بالتوت و تقدم بالهنا و الشفا