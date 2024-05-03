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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ضوابط جديدة في الحج 2024 بسبب كشف مخالفات من بعض شركات الحج، وكيف تم رصدها ورد المسئولون المصريون أيضا حيالها، إضافة إلى توضيح محظورات الحج 2024.


الحج 2024 أهم ما يبحث عنه المصريون خلال الفترة الراهنة، استعداد لزيارة السعودية عبر شركات السياحة المصرية أو بعض من المنفذين لبرامج الحج 2024، حيث يسافر المصريين إلى المملكة العربية السعودية بعدة أنواع من التأشيرات ما بين العمرة والحج والتجارية والزيارة ، عن طريق شركات السياحة أو بدونها ، ولكن تتغير إجراءات السفر خاصة في موسم حج 2024 هذا العام ويكون له ضوابطه التي تسيير شئونه.

 بعض التحذيرات من توقيت التأشيرة: 

فهناك بعض الشركات التي خالفت ضوابط وزارة السياحة والآثار، بشأن موعد عودة رحلات السفر من السعودية عبر إصدار تأشيرة زيارة يعود تاريخ رجوع المسافرين في شهر يوليو المقبل أي بعد انتهاء موسم الحج 2024 وهو ما يعد وقوعًا في مخالفة.


وإتخذت وزارة السياحة والآثار إجراءاتها في المطار، بفتح التحقيق للتأكد من صحة المخالفة وحال ثبوتها يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وفقا لقانون عمل شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية ، وفى إطار ضبط منظومة حج 2024.


 أصدرت وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة والآثار في مصر، تعليمات بعدم السماح لرحلات الحج 2024 بتأشيرة الزيارة، ومن يحج هذا العام لحاملي تأشيرة الحج فقط.

الحج ندى باهي محظورات الحج 2024 السعودية إجراءات السفر مخالفات الحج مخالفات التأشيرة

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