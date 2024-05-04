انطلاق مهرجان رحلات الصيف في نقابة المهندسين بالإسكندرية

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي مجموعة جديدة من رحلات الصيف تحت هاشتاج صيفك مع نقابتك.



وقال المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات أنه تم إطلاق مجموعة جديدة ومميزة من رحلات الصيف بعد النجاح الكبير الذي حققته رحلات فصل الخريف وعيد الفطر ورحلات شم النسيم وزيادة الطلب من قِبل المهندسين وذويهم فجاءت تلك المجموعة من الرحلات تلبية لطموحاتهم ورغباتهم والاستمتاع بفصل الصيف من خلال ما يقدم من رحلات باستمرار والبحث عن افضل الأسعار بخدمة وجودة مميزة تليق بالسادة المهندسين وذويهم .

وأضاف " قبيصي " أن هذه الانطلاقة هي أول باقة من رحلات الصيف التي تمثلت بين رحلات مرسي مطروح بأفضل الفنادق من حيث الخدمة والسعر كما شملت الشقق المصيفية الموجودة بأفضل المواقع وبين رحلات الساحل الشمالي الموجودة بمختلف القري السياحية الرائعة التي تضم أفضل الشاليهات والفلل ، وصرح بتوافر باقات أخرى مميزة ومتنوعة خلال فصل الصيف والتي سيتم الاعلان عنها تباعاً.



كما أشاد بمجهود أعضاء اللجنة التي تواصل العمل دائماً من أجل الاستجابة لتطلعات السادة المهندسين وتلبية لرغباتهم وهو ما تسعي اللجنة إليه دائماً .