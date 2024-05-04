صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات بالمنشآت الطبية تزامنا مع شم النسيم

قالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد و شم النسيم .

ووجهت ندا بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الإخوة الأقباط وبالأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم.

وكلفت وكيل الوزارة مديري المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة و التأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات بالمستشفيات و الوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع و توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

وأوضحت أيضاً أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ

كما شددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة و المدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.

كما أكدت على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين و المتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.