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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط.. جميعهم حصلوا على 280 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط.. جميعهم حصلوا على 280 درجة

مديرية التربية والتعليم بأسيوط
مديرية التربية والتعليم بأسيوط
إيهاب عمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2026/2025 (الدور الأول) على مستوى المحافظة، بعدما حقق جميع الطلاب الأوائل الدرجة النهائية بإجمالي 280 درجة بنسبة 100%.


وجاءت قائمة الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي:
زياد بدر الدين أحمد ، مدرسة القوصية الاعدادية الحديثة ، هاجر أحمد عمر حسن، مدرسة دار حراء الاسلامية بمنفلوط، و سلمى سمير صابر أحمد ، مدرسة الشهيد أحمد عبد الباقي ، ديروط، محمد هشام محمد ، مدرسة دار الكوثر الاسلامية ، الفتح، رقية نصر عارف حافظ، مدرسة الاسلامية الاعدادية بنات ، أسيوط، مي ابراهيم الدسوقي علي، مدرسة المستقبل لغات، محمد محمود نصر عطيفي ، مدرسة دار الكوثر الاسلامية ، رشا هيثم عبد العظيم صبره، مدرسة ناصر الاعدادية، ديروط، سما صافي عبد المعطي ، مدرسة الهدايا الاعدادية، جوري وائل محب ، مدرسة الشهيد المقدم مهران عبدالرحيم بالدوير ، صدفا.

وهنأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط الطلاب الأوائل وأسرهم، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس ما بذله الطلاب من جهد طوال العام الدراسي، إلى جانب دعم أسرهم ومعلميهم.

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