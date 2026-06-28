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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات تكتسح آبل.. الكشف عن جهاز لوحي جديد يتفوق على iPad mini لعام 2026

أبل
أبل
احمد الشريف

أزاحت مراجعات تقنية استقصائية الستار عن جهاز لوحي مصغر جديد يهدد عرش شركة أبل في فئة الأجهزة المحمولة المدمجة. 

وسلطت التقارير الصادرة اليوم لعام 2026 الضوء على حاسب "لينوفو ليجن تاب جين 3" (Lenovo Legion Tab Gen 3) المحدث، مؤكدة أنه يمثل البديل الشرس والأقوى لجهاز "iPad mini"، بفضل دمج معالجات رائدة وشاشات ذات معدلات تحديث فائقة السرعة، مستهدفاً سحق الهيمنة التقليدية لأبل ومنح مجتمع الألعاب والمطورين عتاداً خارقاً لم تشهده هذه الفئة من قبل.

تفكيك عتاد "Legion Tab" الجديد 

تستهدف المعمارية الهندسية لجهاز لينوفو الجديد تقديم تجربة بصرية وأدائية تتجاوز فخاخ الشاشات التقليدية البطيئة. 

وتمنح البيانات الفنية المسربة لعام 2026 هاتف وحاسب ليجن اللوحي شاشة مدمجة مقاس 8.8 بوصة بمعدل تحديث أسطوري يصل إلى 165 هرتز، متفوقاً بالكامل على شاشة آيباد ميني المحدودة بـ 60 هرتز، مما يقضي تماماً على عيوب التمرير المهتز بنسبة توافق واستقرار بلغت 100%، ويمنح فضاء الألعاب والمونتاج انسيابية تشغيلية فائقة النقاء وعميقة الألوان.

أنظمة معالجة "Snapdragon 8 Gen 3" 

تمنح لينوفو جهازها المصغر خطوط دفاع فيزيائية جبارة مدعومة بمعالج كوالكوم الرائد "Snapdragon 8 Gen 3" المصمم لإدارة مهام الحوسبة والذكاء الاصطناعي شديدة التعقيد؛ وحرص مبرمجو الأكواد على تزويد السوفت وير بميزات "Bypass Charging" المحدثة لعام 2026، والتي تتولى أتمتة توجيه دفق الطاقة مباشرة إلى اللوحة الأم دون المرور بالبطارية أثناء اللعب، مما يحمي المعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت في أجزاء من الثانية.

انفراجة إنتاجية عملية ينتظرها المستقلون 

تفتح الطفرة العتادية للأجهزة اللوحية المصغرة آفاقاً استهلاكيا وتسويقية فائقة الأهمية يتابعها قطاع التجزئة ووكلاء الحواسب في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن توافر حاسب مدمج قوي السوفت وير والعتاد يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلبي متطلبات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يبحثون عن مرونة الحركة وسهولة حمل الجهاز لإدارة مشاريعهم الرقمية وتعديل الفيديوهات بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن الظهور القوي لجهاز "Lenovo Legion Tab Gen 3" لعام 2026 على أن حسم الصدارة في البيئة الرقمية غادر فخخ التباهي بالعلامة التجارية الجافة ليرتكز في عمق صيانة وتسهيل خيارات المستهلكين وصقل المكونات الصلبة؛ ومع تصاعد وتيرة المنافسة، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم المستمر بين نقاء الأكواد ووفرة العتاد التنافسي هو خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي للمؤسسات عالمياً ومحلياً.

أبل iPad mini آيباد

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