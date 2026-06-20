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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro 3 وتحدد موعد الطرح بالأسواق

أبل
أبل
احمد الشريف

أطلقت شركة أبل الأمريكية رسمياً الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية الفاخرة "AirPods Pro 3"، واضعة حداً لأشهر من التسريبات والترقبات التقنية.

وسلط تقرير استقصائي حصرى نشرته صحيفة "ذا جارديان" (The Guardian) البريطانية الضوء على تفاصيل الإطلاق لعام 2026، مؤكداً أن الصانع الأمريكي أجرى إعادة هندسة كاملة للمكونات الصوتية والرقاقات العصبية داخل السماعة الجديدة، مع تحديد موعد رسمي لبدء عمليات البيع المباشر وشحن الطلبات بالأسواق العالمية، مما يشعل معركة عتادية وصوتية طاحنة بسوق الملحقات الذكية النخبوية.

معالج "H3" العصبي الجديد يضاعف قدرات عزل الضوضاء النشط

تستهدف المعمارية الهندسية المستحدثة لسماعات "AirPods Pro 3" التخلص الكامل من الضجيج الخارجي وتوفير نقاء صوتي غير مسبوق في البيئات المزدحمة؛ وتمنح شريحة "H3" الصوتية المطورة التي دمجتها أبل في النواة لأول مرة لعام 2026 القدرة على أتمتة تحليل الترددات المحيطة في أجزاء من الثانية، مما ضاعف كفاءة ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) بنسبة حظر وحصانة بلغت 100% مقارنة بالجيل السابق، تزامناً مع تسييل الصوت المحيطي المدمج ببروتوكولات الحوسبة المكانية الروعة.

أتمتة الفحص البيومتري للصحة السمعية وحماية خلايا البطارية كيميائياً

تمنح أبل منظومتها الصوتية الجديدة بعداً حيوياً وصحياً يتجاوز مجرد الاستماع التقليدي للمقاطع الصوتية.

وحرص مصممو العتاد على حقن الهيكل الداخلي بمستشعرات دقيقة تتيح للمستخدمين أتمتة مراقبة المؤشرات الصحية السمعية وقياس درجات حرارة الجسم صامتاً عبر القناة الأذنيه، بالتوازي مع دمج رقاقة إدارة الطاقة التي تضمن حماية الخلايا الكيميائية للبطارية من النزيف الطاقي وتمنع السخونة المفرطة اللحظية أثناء الاستخدام الممتد أو الشحن السلكي واللاسلكي السريع.

انفراجة تسويقية كبرى ينتظرها عشاق الأجهزة الفاخرة والمستهلك المصري

تفتح الخطوة الرسمية لطرح السماعة النخبوية بالأسواق آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ومحلات التجزئة في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول "AirPods Pro 3" يمثل حلاً عبقرياً وموفراً للمحترفين، والطلاب، والشباب المستقلين بمصر، حيث تمنحهم السماعة المحدثة نقاءً تاماً لإدارة اجتماعاتهم ومشاريعهم الرقمية وتسييل قنوات العمل الحر بالأسواق المحلية بسلاسة تامة وبدون أي تعقيد عتادي أو رسومي.

أبل AirPods Pro 3 AirPods

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