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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف خطة أبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بهيكل غير مسبوق

أبل
أبل
احمد الشريف

تخطط شركة أبل الأمريكية لإحداث قفزة هندسية وتصميمية هي الأكبر في تاريخ هواتفها الذكية، ممهدة الطريق لثورة بصرية شاملة تتجاوز بها الأنماط التقليدية لـ سلسلة "iPhone 19".

 وفجرت التقارير الفنية الاستشرافية لعام 2026 مفاجأة مدوية بتأكيدها أن عملاق التقنية بدأ بالفعل في هندسة طراز "iPhone 20" المستقبلي ليكون الأيقونة اليوبيلية التي تنهي تماماً عصر الشاشات المسطحة والحواف المكررة، مما يشعل ترقباً واسع النطاق بين عشاق الهاردوير ومراجعي الهواتف حول العالم.

إعادة هندسة الهيكل الخارجي والتخلص من المظهر التقليدي للآيفون

تستهدف التعديلات البنائية السرية داخل مختبرات كوبيرتينو تفكيك المظهر النمطي الذي لازم هواتف الآيفون لسنوات، والانتقال نحو هيكل مرن أو فائق النحافة يدمج حلول الحوسبة المكانية.

وتمنح خطط أبل لعام 2026 المصممين حرية دمج الشاشات الملتفة والمستشعرات المخفية تماماً تحت لوحة العرض بنسبة كفاءة عتادية بلغت 100%، تزامناً مع تزويد الشاسيه بمواد كربونية متينة مقاومة للصدمات والخدوش القوية لتسهيل الوظائف البشرية اليومية دون أي زيادة في سمك الهاتف.

أتمتة المعالجة الذكية بشريحة مستقبلية تمنع السخونة المفرطة

تمنح الرؤية العتادية بعيدة المدى لهواتف أبل القادمة معالجات النواة قفزة معمارية استثنائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي فائق القدرة.

وحرص مبرمجو الأكواد على التأسيس لرقاقات فائقة الذكاء تتولى أتمتة توزيع العمليات الحسابية والرسومية صامتاً في أجزاء من الثانية، مما يضمن تشغيل بيئات الواقع الممتد وحماية القطع الفنية الداخلية للهواتف من الارتفاع الحراري المفاجئ، مع تنظيم دفقات الطاقة لحماية الخلايا الكيميائية للبطارية من النزيف الحراري المباغت.

ترقب استثماري واسع يشعل قطاع التجزئة وسوق المحمول بمصر

تفتح التسريبات المبكرة حول جيل الآيفون المستقبلي آفاقاً استهلاكية واقتصادية ممتازة يتابعها وكلاء التوزيع ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات وصناع المحتوى محلياً أن التخطيط الاستباقي من أبل يمثل حلاً عبقرياً يتيح للمستهلك المصري والشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر ترتيب أولوياتهم الشرائية بناءً على الطفرات العتادية القادمة، مما يساعدهم على الاستعداد لتبني التقنيات المعاصرة وإدارة مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن التوجه الاستشرافي لشركة أبل لتطوير هاتف "iPhone 20" بتصميم غير مسبوق على أن حسم الصدارة في الفضاء الرقمي بات يتطلب جرأة هندسية تتخطى التحديثات السنوية البسيطة؛ ومع بدء صياغة النماذج الأولية للهاتف، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن نضج الواجهات البصرية المستقلة وصيانة خصوصية المستهلك هما خط الدفاع الأول لفرض الهيمنة التكنولوجية عالمياً.

أبل iPhone 19 iPhone 20

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