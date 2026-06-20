أبل تكشف سر استبعاد طرازات قديمة من تحديث watchOS 27 للساعات الذكية

أوضحت شركة أبل الأمريكية الأسباب الهندسية والفنية الكامنة وراء قرارها المفاجئ بإسقاط الدعم البرمي عن عدد من طرازات ساعاتها الذكية القديمة وحرمانها من نظام التشغيل القادم “watchOS 27”.

وسلط تقرير تقني استقصائي نشره موقع "MacRumors" العالمي الضوء على الوثائق الرسمية الصادرة عن الشركة لعام 2026، مؤكداً أن الكيان الأمريكي أرجع الخطوة الاستبعادية الصادمة إلى عجز المعالجات القديمة عن تلبية المتطلبات الحسابية المعقدة لحزم الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء، مما يفرض منعطفاً حمائياً إجبارياً لصيانة تجربة الأداء الشخصي للمستخدمين.

تفكيك الاختناقات العتادية والتحول الكامل نحو معالجات الحوسبة المحلية

تستهدف المعمارية البرمجية المعقدة لنظام "watchOS 27" حقن الساعات الذكية بقدرات حوارية وتنفيذية مستقلة دون الاعتماد الكلي على خوادم السحاب.

وتمنح التحديثات الجديدة طرازات "Apple Watch" المؤهلة ميزة أتمتة قراءة المؤشرات الحيوية وتحليل سياق الأوامر الصوتية محلياً بنسبة استجابة بلغت 100%، وهو ما يتطلب وجود وحدات معالجة عصبية "NPU" فائقة القوة تفتقر إليها الشرائح الإلكترونية القديمة، والتي كان يمكن أن تقع في فخ التجميد البرمي أو التوقف التام عن العمل حال إجبارها على تشغيل الأكواد الحديثة.

أتمتة الفصل التشغيلي لمنع السخونة وحماية الأنماط الكيميائية للبطارية

تمنع القيود الصارمة من أبل تعريض مكونات الساعات المستبعدة لمخاطر النزيف الحراري الطاقي الكثيف.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو لعام 2026 على توضيح أن تشغيل النماذج اللغوية المتطورة على معالجات قديمة كان سيتسبب في توليد سخونة مفرطة لحظية وإجهاد حراري حاد للشاسيه المعدني، مما يهدد بتدمير الأنماط الكيميائية والفنية لخلايا البطارية وتقليص عمرها الافتراضي بشكل مباغت، فضلاً عن حدوث اضطراب مستمر في قنوات الاقتران اللاسلكي وشبكات الـ "Wi-Fi".

تحول تسويقي استباقي يترقبه مجتمع التجزئة والمستهلك المصري

تفتح التوضيحات الحاسمة من العملاق الأمريكي آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن شفافية أبل تمثل حلاً عبقرياً يمنح المستهلك المصري والشباب المستقلين وعشاق الاستقرار البرمي صورة واضحة لترتيب أولوياتهم الاستثمارية عند شراء الساعات الذكية بالأسواق المصرية، ويدفع باتجاه ترقية الأجهزة لتبني تقنيات المعالجة الذكية المعاصرة لإدارة مشاريعهم وقنوات العمل الحر بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.