اصطدمت بتوك توك.. سقوط سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية والبحث عن ضحايا| صور

شهدت منطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، حادثًا مروعًا جديدا عقب سقوط سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية أمام معهد الفراعنة، عقب اصطدامها بتوك توك، وسط تكثيف جهود قوات الإنقاذ النهري للبحث عن ضحايا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

وكشفت المعلومات الأولية أن السيارة سقطت في مياه الترعة عقب اصطدامها بتوك توك، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث والتمشيط للتأكد من وجود ضحايا أو مفقودين داخل السيارة أو بمحيط موقع الحادث، بالتزامن مع جهود انتشال المركبة.

وتباشر الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.