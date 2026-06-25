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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ربنا نجاهم من الموت.. إنقاذ أسرة كاملة بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية

لحظة انقاذ احد ركاب السيارة
لحظة انقاذ احد ركاب السيارة
ندى سويفى

شهد طريق المريوطية، بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حادثًا جديدا بعدما سقطت سيارة ملاكي بداخلها أسرة كاملة في مياه ترعة المريوطية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص الأولي، تبين أن السيارة كان يستقلها رجل وزوجته وثلاثة أطفال، وأنها سقطت في مياه الترعة أثناء سيرها بالطريق. وتمكن الأهالي بمساعدة قوات الإنقاذ من إخراج جميع مستقلي السيارة أحياء قبل غرقها بالكامل.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لأفراد الأسرة، فيما تبين عدم وجود وفيات، بينما خضع بعضهم للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهم الصحية إثر تعرضهم لحالة من الصدمة والاختناق البسيط نتيجة سقوط السيارة بالمياه.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال السيارة من مياه الترعة وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

ترعة المريوطية أبو النمرس إنقاذ أسرة كاملة طريق المريوطية مديرية أمن الجيزة

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