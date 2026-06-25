بالأسماء.. 26 مصابا حصيلة انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا زراعيين بطريق الفرافرة - أبو هريرة

أصيب 26 عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة ربع بطريق الفرافرة / أبو هريرة بالوادي الجديد.

وورد إخطار للواء وليد منصور مدير أمن الوادي الحديد يفيد بإصابة ٢٦ عاملا زراعيا بطريق الفرافرة أبو هريرة.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصابين هم: أحمد محمد محمود (22 عامًا)، أحمد منصور محمد (35 عامًا)، إيمان السعيد (19 عامًا)، أحمد يوسف (17 عامًا)، فتحي صبحي محمد (12 عامًا)، سمية جمال أحمد (14 عامًا)، أحمد يوسف أبو الفتوح (13 عامًا)، صابرين جمال أحمد (9 سنوات)، بركات أحمد محمد (10 سنوات)، خالد حماد عبدالرحمن (17 عامًا)، أحمد محمد السيد (37 عامًا)، محمد أحمد السيد (27 عامًا)، إبراهيم عاطف إبراهيم (19 عامًا)، محمد جمال محمد علي (26 عامًا)، نورهان حماد عبدالرحمن (14 عامًا)، ناريمان حماد عبدالرحمن (18 عامًا)، بدرية محمد عبدالمجيد (43 عامًا)، فوزي عبد الستار (32 عامًا)، شادي الشحات سالم (32 عامًا)، أسامة مسعود سعيد (20 عامًا)، عطيات خليل محمد (17 عامًا)، أحمد قدري حسان (20 عامًا)، سعد عارف محسن (17 عامًا)، محمد الشحات سالم (17 عامًا)، ياسمين جمال أحمد (14 عامًا)، وحمادة وجيه عبدالسلام (15 عامًا).

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.