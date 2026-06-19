حادث جديد.. سقوط سيارة بترعة المريوطية بجوار بنزينة المنوات في أبو النمرس.. صور

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، حادثًا جديدًا بعدما سقطت سيارة داخل مياه ترعة المريوطية بالقرب من بنزينة المنوات، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة المعنية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتجري الأجهزة المختصة حاليًا أعمال الفحص والمعاينة للتأكد من وجود أشخاص داخل السيارة أو وقوع ضحايا من عدمه، فيما يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لتمشيط موقع الحادث والتأكد من خلو المنطقة من أي مفقودين.

كما دفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة للعمل على انتشال السيارة من المياه، تمهيدًا لفحصها وبيان أسباب سقوطها داخل الترعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما لا تزال عمليات الفحص والبحث جارية، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن وجود مصابين أو ضحايا.