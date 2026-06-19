سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

في كل صباح كانت هدير تقف بجوار سيارة المشروبات الخاصة بها في شارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام، تستقبل الزبائن بابتسامة هادئة وتسعى وراء رزقها مثل مئات البسطاء الذين يبدأون يومهم مبكرًا بحثًا عن لقمة العيش. لم تكن تعلم أن المكان الذي اعتادت الوقوف فيه يوميًا سيكون شاهدا على اللحظات الأخيرة في حياتها.

في يوم الحادث، كانت هدير تقف بجوار سيارة المشروبات الخاصة بها على جانب الطريق، تمارس عملها بشكل طبيعي، قبل أن تتحول الأجواء في ثوانٍ إلى مشهد مأساوي بعدما انحرفت سيارة ملاكي مسرعة نحوها.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الفحص أظهر أنه أثناء سير سيارة ملاكي سارية التراخيص، كان يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته فتاة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة القيادة برعونة، فاصطدم بالسيدة التي كانت تقف بجوار سيارة المشروبات الخاصة بها، ما أدى إلى وفاتها وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بعملها.

وبحسب روايات شهود العيان، سادت حالة من الذهول بين المارة فور وقوع الحادث، حيث هرع عدد من المواطنين لمحاولة إنقاذ هدير، إلا أن الإصابات التي تعرضت لها كانت بالغة الخطورة وقال شهود إن الضحية كانت معروفة بين أهالي المنطقة بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، وكانت تعتمد على سيارة المشروبات كمصدر رزق رئيسي لها ولأسرتها.

وقال شهود العيان أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تسير بسرعة كبيرة وتقودها فتاة قاصر بجوارها شاب في السيارة قبل أن تفقد السيطرة عليها، لتنحرف بشكل مفاجئ وتصطدم بالمجني عليها وسط صرخات الموجودين بالمكان الا ان كاميرات المراقبة كشفت عن قيادة الشاب للسيارة وكانت برفقته الفتاة التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة وذكرت وزارة الداخلية انها صديقته.

وروت إحدى صديقات هدير، في تصريحات متداولة عقب الحادث، أن الضحية كانت تكافح منذ سنوات من أجل توفير احتياجات أسرتها، وكانت تقضي ساعات طويلة يوميًا في العمل داخل سيارة المشروبات، مقابل يومية ٣٠٠ جنيه مؤكدة أن الجميع في المنطقة كان يشهد لها بالجدية والاجتهاد والسعي الدائم وراء الرزق الحلال.

وعقب الحادث، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع البلاغ، حيث جرت المعاينة ورفع آثار الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة وضبط قائدها في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الضحية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وبيان سبب الوفاة، كما تواصل التحقيقات وسماع أقوال الشهود وفحص التقارير الفنية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.

هكذا انتهت رحلة هدير في المكان الذي اعتادت الوقوف فيه يوميًا بحثًا عن لقمة العيش، بعدما تحولت دقائق العمل العادية إلى مأساة تركت حالة من الحزن بين أهالي حدائق الأهرام وكل من عرفوا بائعة الشاي التي سقطت ضحية قيادة متهورة خلف عجلة سيارة يقودها حدث لا يحمل رخصة قيادة.