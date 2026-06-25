بعد خضوعها لجراحة.. طبيبة شبرا الخيمة تطلب الدعاء وتكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت طبيبة الأسنان المجني عليها في واقعة الاعتداء داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة متابعيها على حالتها الصحية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية إثر الإصابات التي تعرضت لها خلال الحادث.

وأكدت الطبيبة أنها أجرت العملية الجراحية بنجاح، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها أو دعمها خلال الفترة الماضية، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأوضحت أنها ما زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، مشيرة إلى أنها غير قادرة حاليًا على الرد على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل بسبب ظروفها الصحية.

كما أكدت أن جميع تفاصيل الواقعة أصبحت محل تحقيق أمام الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية الجارية.

وكانت واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان في شبرا الخيمة قد أثارت حالة واسعة من التعاطف خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الإعلان عن تعرضها لإصابات استدعت التدخل الجراحي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتوفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية أثناء أداء عملهم