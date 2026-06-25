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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد واقعة طبيبة شبرا الخيمة.. الاعتداءات على الأطقم الطبية تتجدد رغم تشديد العقوبات بالقانون

طبيبة شبرا
طبيبة شبرا
يارا أمين

أعادت واقعة التعدي على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بمدينة شبرا الخيمة الجدل مجددًا حول ظاهرة الاعتداء على العاملين بالقطاع الصحي، في ظل تكرار حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية، رغم دخول قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز التنفيذ وما يتضمنه من مواد تهدف إلى حماية الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.

وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا مع واقعة الطبيبة، بعد انتشار مقاطع مصورة توثق لحظات استغاثتها عقب تعرضها للاعتداء أثناء أداء عملها، فيما أكدت نقابة أطباء الأسنان أن الإصابة أسفرت عن كسر مضاعف استدعى إجراء تدخل جراحي وتركيب شرائح ومسامير.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها خلال العام الجاري، إذ شهدت عدة مستشفيات ومنشآت صحية وقائع مشابهة أثارت حالة من الغضب داخل الأوساط الطبية.

ففي فبراير الماضي، تعرض طبيب عظام بمستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية لاعتداء من أحد مرافقي المرضى بسبب خلاف حول أولوية توقيع الكشف الطبي، ما تسبب في إصابته بكسور وإصابات بالوجه والأنف، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

كما شهد شهر مارس واقعتين بارزتين؛ الأولى كانت تعرض طبيبة بمعهد ناصر للاعتداء وسرقة هاتفها المحمول عقب انتهاء نوبتجية العمل داخل منطقة سكن الأطقم الطبية، بينما تمثلت الثانية في الاعتداء على مدير إحدى عيادات التأمين الصحي بحلوان، ما أسفر عن إصابته بجروح وإصابات استدعت تلقي العلاج.

وفي مايو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بالتعدي على طبيب عظام داخل أحد المستشفيات بمدينة البدرشين، بعدما نشب خلاف بينهما أثناء وجود المتهم برفقة أحد أقاربه لتلقي الخدمة الطبية.

وتأتي هذه الوقائع رغم إقرار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي تضمن عقوبات مشددة بحق من يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يتسبب في إتلاف المنشآت الطبية، حيث نص القانون على عقوبات بالحبس والغرامة تتدرج وفقًا لطبيعة المخالفة والضرر الناتج عنها.

وأكد وزير الصحة أن القانون يوفر حماية قانونية رادعة للعاملين بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى تطبيق مواده بشكل فوري في واقعة طبيبة شبرا الخيمة، بعد ضبط عدد من المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

من جانبها، شددت نقابة الأطباء على ضرورة تطبيق القانون بحزم، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية مسؤولية مشتركة تتطلب إجراءات استباقية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتضمن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية أثناء أداء واجبهم

واقعة طبيبة شبرا الخيمة طبيبة شبرا الخيمة شبرا الخيمة النقابة العامة لأطباء الأسنان طبيبة الأسنان في شبرا

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