التحريات تكشف تفاصيل ابتزاز مهندس لـ موظفة في شركة عقارية بالقاهرة

كشف مجري التحريات، وهو رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بأن التحريات السرية أكدت صحة واقعة ابتزاز مهندس لموظفة في شركة عقارات بالقاهرة.

وأوضح مجري التحريات، أن المتهم أرسل رسائل نصية إلى المجني عليها وأخرى إلى شاهدة بالقضية عبر تطبيق "واتس آب" المرتبط برقم هاتفه المحمول.

وأضافت التحريات أن المتهم طالب المجني عليها بإرسال صور عارية جديدة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، مقابل حذف الصور ومقاطع الفيديو التي استولى عليها وعدم نشرها، قبل أن تتم ملاحقته قانونيًا وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.

كشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة للمساعدات الفنية لواقعة تتعلق بموظفة مبيعات تعمل بإحدى شركات العقارات، أسفر عن تلقي الشاهدة الثانية لعدد من الرسائل النصية عبر هاتفها المحمول، تضمنت عبارات تهديد واضحة، إلى جانب مطالب موجهة إلى المجني عليها.

وأوضحت التحريات أن الرسائل محل الفحص تضمنت تهديدات ذات طابع مباشر، وهو ما تم إثباته من خلال مراجعة البيانات الفنية الخاصة بالهاتف محل الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات في القضية.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بصور عارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.