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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الأسنان يشكر وزيري الصحة والداخلية على دعمهما الكبير لطبيبة شبرا الخيمة

نقيب أطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل
نقيب أطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل
الديب أبوعلي

تقدم نقيب أطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل بخالص الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقيادات الوزارتين، تقديرا لسرعة استجابتهم وجهودهم في دعم طبيبة الأسنان سارة عوض، التي تعرضت لاعتداء أثناء تأدية عملها بأحد المراكز الصحية بمنطقة شبرا الخيمة.

وتصدرت الواقعة اهتمام الرأي العام عقب تداول مقطع فيديو للطبيبة سارة عوض على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه في حالة انهيار وبكاء إثر تعرضها لاعتداء داخل مقر عملها.

ووفقا لرواية الطبيبة، بدأت الأزمة إثر خلاف مع مرافقات إحدى الحالات التي كانت تتلقى العلاج، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة انتهت بالتعدي عليها جسديًا داخل المركز الصحي.

وأوضحت أن بعض المشاركين في الواقعة استعانوا بأقارب لهم، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وتعرضها لإصابات متعددة، فضلا عن وقوع تلفيات داخل المنشأة الطبية.

وثمن الدكتور إيهاب هيكل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، التحرك السريع من جانب الجهات المعنية، مشيدا بتوجيهات وزير الصحة بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للطبيبة، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.

وفي إطار متابعة الوزارة للواقعة، زار الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الطبيبة سارة عوض بمستشفى ناصر التخصصي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأكد نائب الوزير خلال الزيارة توفير جميع أوجه الدعم والرعاية الصحية المطلوبة، مع متابعة حالتها عن قرب تمهيدا لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة وفقًا للخطة العلاجية المقررة.

طبيبة أسنان شبرا الخيمة 

كما وجه وزير الصحة بتقديم الخدمة الطبية للطبيبة على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير الدعم الطبي والنفسي والإداري لها ولأسرتها، في إطار التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالقطاع الصحي.

وتواصل الدكتور خالد عبدالغفار مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأن الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الصحية التي شهدت الاعتداء، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

ويتضمن القانون عقوبات رادعة بحق كل من يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يعرض سلامتهم للخطر، فيما تم التحفظ على أربعة متهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تواصل وزير الصحة مع والد الطبيبة للاطمئنان على حالتها، مؤكدا حرص الوزارة على حصولها على كامل حقوقها، ومتابعة علاجها حتى تمام شفائها وعودتها إلى ممارسة عملها.

وأشاد نقيب أطباء الأسنان بسرعة تحرك أجهزة وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، مؤكدا أن الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم يمثل سلوكا مرفوضا وانتهاكا لكرامة المهنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد ألقت القبض على أربعة أشخاص وشقيق الطبيبة على خلفية الواقعة التي شهدها أحد المراكز الصحية بمدينة شبرا الخيمة، وأسفرت عن إصابتها بكسر في الساعد الأيسر وإصابات أخرى متفرقة.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان تتابع الواقعة باهتمام بالغ، ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الطبيبة المعتدى عليها، وتقديم الدعم القانوني والنقابي الكامل لها حتى حصولها على جميع حقوقها.

وأشار إلى أنه رغم تواجده خارج البلاد، جرى التواصل فور وقوع الحادث مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات الموقف، كما تم تكليف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطبيبة وصون كرامة المهنة.

كما وجه النقيب العام الشكر لوفد النقابة العامة الذي تحرك فور وقوع الحادث للتواجد إلى جانب الطبيبة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، مؤكدا أن النقابة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أعضائها والتصدي لأي اعتداءات تمس سلامتهم أو مكانتهم المهنية.

أطباء أسنان مصر نقيب أطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل وزير الصحة والسكان وزير الداخلية الدكتور خالد عبدالغفار اللواء محمود توفيق طبيبة الأسنان سارة عوض شبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة وزير الصحة مستشفى ناصر التخصصي النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة وزارة الداخلية النقابة العامة لأطباء الأسنان

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