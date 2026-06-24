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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من داخل المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لطبيبة أسنان شبرا

واقعة طبيبة أسنان شبرا الخيمة
واقعة طبيبة أسنان شبرا الخيمة
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أن الجهات المعنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على طبيبة مركز شبرا الخيمة أثناء تأدية عملها، مؤكدة أنه تم ترحيلهم لعرضهم على النيابة المسائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت النقابة، أنه فور تلقيها استغاثة بشأن الواقعة، تحرك وفد منها على الفور لمتابعة الحالة الصحية للطبيبة، ضم الدكتور خالد صالح الأمين العام، والدكتور حازم البري الأمين العام المساعد، وعضوي مجلس النقابة الدكتور وسام أسامة والدكتور كريم قنديل، إلى جانب عبدالفتاح عبدالقادر المستشار القانوني للمستشفى.

كما تابع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، تطورات الواقعة هاتفيًا نظرًا لتواجده خارج البلاد.

الحالة الصحية للطبيبة أسنان شبرا 

وأضافت النقابة، أنها أجرت اتصالات مكثفة مع مديرية الشؤون الصحية التابع لها مقر عمل الطبيبة، ووزارة الصحة والسكان، والمكتب الفني للوزير، والجهات المختصة بوزارة الداخلية، التي تحركت بشكل فوري وتمكنت من ضبط المتهمين والتحفظ عليهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإثبات واقعة التعدي على المنشأة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطبيبة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة، قبل نقلها إلى وحدة العلاج والرعاية الكاملة، فيما صدرت توجيهات من مكتب وزير الصحة بمتابعة حالتها الصحية بشكل كامل.

وكشفت نتائج الفحوصات الطبية عن إصابة الطبيبة بخدوش وكدمات وكسر في الساعد الأيسر، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي، ومن المقرر إجراء العملية الجراحية لها اليوم، مع استمرار متابعة النقابة لتطورات حالتها الصحية.

وتقدمت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر بالشكر إلى وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجهت الشكر إلى وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لمتابعة الحالة الصحية للطبيبة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأكدت النقابة استمرار التواصل مع أسرة الطبيبة، فيما تواصل الإدارة القانونية بالنقابة متابعة الإجراءات القانونية وسير التحقيقات مع الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والعدل، حتى حصول الطبيبة على كامل حقوقها القانونية.

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