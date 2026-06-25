شبكة تهريب المهاجرين بالقاهرة الجديدة.. التحريات تكشف أدوارهم في تسهيل السفر لأوروبا

كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن تفاصيل جديدة في قضية شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، بعدما أكد مجري التحريات، مقدم شرطة ورئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة، ضبط المتهمين محمد ربيع ومصطفى محمود.

وأوضح أن المتهمين أقرا خلال مواجهتهما بانضمامهما إلى جماعة إجرامية منظمة تعمل على استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفق تكليفات من المتهمين الرئيسيين في القضية، أميرة أشرف ومحمد شحاتة.

وأضافت التحريات أن دور المتهمين انحصر في استلام المبالغ المالية من المهاجرين الراغبين في السفر بطرق غير شرعية وتسليمها للمتهم رائد عياد، فيما تولى أحدهما حجز تذاكر الطيران واستخراج تأشيرات السفر للمهاجرين مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة أحد المتهمين على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على رسائل نصية ومقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق دالة على ارتكاب الوقائع محل القضية. كما ضُبط بحوزة المتهم الآخر هاتف محمول ومبلغ مالي أقر بأنه من متحصلات نشاط تهريب المهاجرين.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.