بعد حادث بائعة الشاي.. القبض على طفل في أكتوبر صدم آخر بسيارة والده

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة والاصطدام بآخر؛ مما أسفر عن إصابته بالجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 27 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، بوقوع حادث اصطدام إحدى السيارات- قيادة طالب- بأحد الأطفال في أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم؛ مما أدى إلى إصابته بكدمة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأمكن ضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، مقيم بدائرة القسم، كما تم ضبط والده.

وبمواجهتهما، أقرا بأن الأول قاد السيارة دون علم والده، وارتكب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.