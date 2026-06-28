بسبب كشاف نور .. القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة " نقل" بتثبيت كشاف عالى الإضاءة فى الجزء الخلفى من السيارة حال سيره بالطريق الصحراوى بنطاق محافظة البحيرة بصورة تعيق الرؤية لقائدى السيارات ، وكذا سيره بالطريق المخصص للسيارات الملاكى معرضاً حياة المواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22/ الجارى إبان سيره بالطريق الصحرواى بمنطقة وادى النطرون.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





