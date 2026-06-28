تبدأ من 17 ألف جنيه.. قائمة أسعار التكييفات 2026

مع ارتفاع درجات الحرارة، وموجة الحر الشديدة وبدء فصل الصيف رسمياً، يبدأ موسم شراء التكييفات، حيث ترتفع عمليات البحث عن أسعار التكييفات 1.5 حصان باعتباره الأكثر طلباً وشراءً ومناسب للمساحات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بالنسبة لسعره، وتتعدد أنواع وماركات التكييفات المختلفة في السوق المصري وهو ما نستعرضه لكم خلال السطور التالية وسعر تكييف 1.5 حصان 2026..

وتبدأ أسعار التكييفات 1.5 حصان من 17 ألف جنيه حتى 33 ألف جنيه، وتبدأ أسعار التكييف 2.25 حصان من 26 ألف جنيه حتى 48 ألف جنيه.

سعر تكييف 1.5 حصان

تتراوح أسعار التكييفات (1.5 حصان) في مصر بين 17000 إلى 36,000 جنيه تقريباً، وذلك بناءً على الماركة، وما إذا كان الجهاز "بارد فقط" أو "بارد/ساخن"، بالإضافة إلى تكنولوجيا "الإنفرتر" الموفرة للطاقة.

أسعار تكييفات 1.5 حصان 2026

تكييف شارب (Sharp): يبدأ من 22,800 جنيه للأنواع القياسية (بارد فقط)، ويصل إلى حوالي 35,000 جنيه للموديلات المزودة ببلازما وإنفرتر (بارد/ساخن).

تكييف كاريير (Carrier): تتراوح أسعاره بين 26,500 جنيه (بارد فقط) ويصل إلى 31,400 جنيه لموديلات الإنفرتر.

تكييف ميديا (Midea): يبدأ من حوالي 21,000 جنيه (بارد فقط)، ويصل إلى 29,500 جنيه لموديلات الإنفرتر.

تكييف فريش (Fresh): تتراوح أسعاره بين 20,500 جنيه ويصل إلى 24,000 جنيه للموديلات المزودة ببلازما وبارد/ساخن.

تكييف تورنيدو (Tornado): يتوفر بسعر يبلغ حوالي 28,999 إلى 32,500 جنيه للأنظمة البارد/ساخن والإنفرتر.

أسعار التكييفات في مصر2026

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن انفرتر بلازما كلاستر أبيض AY-XP12BHE

ج.م 37,685

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AY-XP12BME

ج.م 35,625

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد انفرتر ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AH-XP12BME

ج.م 33,886

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال بلازما شيلد أبيض TY-LX12CHE

ج.م 31,949

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال أبيض TY-VX12BEE

ج.م 31,825

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AY-AP12ZHE

ج.م 30,470

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن تبريد سريع أبيض AY-A12ZSE

ج.م 28,290

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AH-AP12ZHE

ج.م 28,275



تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد سريع أبيض TH-C12BEE

ج.م 23,140

أسعار التكييفات 1.5 حصان فريش

فريش تكييف هواء سبليت تربو 1.5 حصان بارد فقط أبيض

20,999 جنيه

مكيف هواء فريش بتصميم محمول، تبريد فقط، 1.5 حصان، لون أبيض

جنيه‎12,449

Fresh فريش تربو بدون بلازما 1.5 حصان بارد

18,199.00 جنيه

