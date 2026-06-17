خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التكييف الجهاز الأكثر استخدامًا داخل المنازل، لكنه قد يتحول إلى سبب رئيسي في ارتفاع فاتورة الكهرباء إذا تم تشغيله بطريقة غير صحيحة.

ويؤكد خبراء الطاقة أن بعض العادات اليومية الخاطئة تجعل جهاز التكييف يعمل لفترات أطول ويستهلك طاقة أكبر دون تحقيق التبريد المطلوب.

ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة جدًا

قال فني صيانة التكيفات أحمد رجب من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ضبط التكييف على درجات حرارة منخفضة للغاية مثل 16 أو 18 درجة مئوية يعد من أكثر الأخطاء شيوعًا. يعتقد البعض أن ذلك يساعد على تبريد الغرفة بشكل أسرع، لكن الحقيقة أن معظم أجهزة التكييف تبرد بمعدل ثابت، وأن خفض درجة الحرارة كثيرًا يجعل الجهاز يعمل لفترة أطول للوصول إلى هذا المستوى والحفاظ عليه، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

وينصح الخبراء بضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة تتراوح غالبًا بين 24 و26 درجة مئوية لتحقيق توازن جيد بين الراحة وتقليل استهلاك الطاقة.

تشغيل التكييف مع وجود تسرب للهواء

ترك الأبواب أو النوافذ مفتوحة أثناء تشغيل التكييف يؤدي إلى تسرب الهواء البارد ودخول الهواء الساخن من الخارج، مما يجبر الجهاز على العمل بشكل متواصل للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي ترتفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

كما أن وجود فتحات أو شقوق حول الأبواب والنوافذ قد يقلل من كفاءة التبريد، لذلك يفضل التأكد من إحكام غلقها.

إهمال تنظيف فلاتر التكييف

تراكم الأتربة على فلاتر الهواء يعيق تدفق الهواء داخل الجهاز، ما يجعله يبذل مجهودًا أكبر للوصول إلى نفس مستوى التبريد. لذلك يُنصح بتنظيف الفلاتر بشكل دوري وفق تعليمات الشركة المصنعة للحفاظ على كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الطاقة.

تشغيل التكييف طوال اليوم دون حاجة

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

يترك بعض الأشخاص التكييف يعمل لساعات طويلة حتى في حالة عدم وجود أحد داخل الغرفة، وهو ما يؤدي إلى استهلاك كهرباء دون فائدة. ويمكن استخدام خاصية المؤقت أو وضع توفير الطاقة إن كان متاحًا لتقليل مدة التشغيل.

أخطاء أخرى ترفع استهلاك الكهرباء

وضع مصادر حرارة مثل المصابيح القوية أو الأجهزة الكهربائية التي تولد حرارة بالقرب من حساس التكييف.

عدم إجراء الصيانة الدورية للوحدة الداخلية والخارجية.

إغلاق مخارج الهواء أو وضع أثاث أمامها مما يعيق توزيع البرودة.

اختيار تكييف بقدرة لا تتناسب مع مساحة الغرفة.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء مع التكييف

للحصول على جو بارد دون استهلاك مفرط للكهرباء، يُفضل استخدام الستائر لحجب أشعة الشمس المباشرة، وتشغيل المراوح مع التكييف للمساعدة في توزيع الهواء البارد، وإغلاق الغرف غير المستخدمة، بالإضافة إلى التأكد من صيانة الجهاز بانتظام.