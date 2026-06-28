خبير إعداد بدني: أستراليا اختبار صعب للفراعنة.. والضغط الجماهيري سلاح ذو حدين

أكد كمال عبد الواحد، خبير الإعداد البدني والتخطيط، أن منتخب مصر تنتظره مواجهات قوية في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن لقاء بلجيكا يُعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة، لما يمتلكه المنتخب البلجيكي من إمكانات فنية وبدنية كبيرة.

إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل

وقال، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إن منتخب نيوزيلندا يتميز بالسرعة والقوة البدنية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للتعامل مع هذا النوع من المنافسين.

مسؤولية إسعاد ملايين الجماهير

وأوضح أن المنتخب المصري يواجه أيضًا ضغطًا نفسيًا كبيرًا، موضحًا أن اللاعب المصري يدخل المباريات وهو يشعر بمسؤولية إسعاد ملايين الجماهير، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا يمنحه الدافع، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى عبء يؤثر على الأداء إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح.

مواجهة إيران

وأشار إلى أن مواجهة إيران كانت محطة مهمة في مشوار المنتخب، نظرًا لما يتمتع به المنتخب الإيراني من قوة بدنية وسرعة والقدرة على الالتحامات، مؤكدًا أن الأداء في تلك المباراة لا يعكس وجود أي قصور في الجوانب البدنية للاعبي منتخب مصر.

أهمية الاستعداد الجيد

وأضاف أن مواجهة أستراليا ستكون من أصعب مباريات الفراعنة، في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة في القوة البدنية والسرعة والاعتماد على الكرات العرضية، فضلًا عن أن المواجهة السابقة الوحيدة بين المنتخبين انتهت لصالح المنتخب الأسترالي، وهو ما يزيد من أهمية الاستعداد الجيد لهذا اللقاء.