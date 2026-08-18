إجراء قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية

أجريت مراسم قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والتي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، على ملاعب شاطئ أبو هيف المميز، في نطاق حي المنتزه، بمشاركة 46 فريقًا يمثلون 28 دولة أفريقية، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و22 فريقًا في منافسات السيدات.

الترتيبات التنظيمية للبطولة

وتقام البطولة تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، التي تشرف على مختلف الترتيبات التنظيمية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بأهميتها القارية. كما تقام البطولة بالتنسيق مع الشركة المتحدة للاستثمار ورصف الطرق (ش.م.م)، ومؤسسة الأهرام (وكالة الأهرام للإعلان).

وقد أُقيمت مراسم القرعة في نادي بايونيرز في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة ومندوبي المنتخبات المشاركة في منافسات الرجال والسيدات، حيث تم خلالها الإعلان عن المجموعات ومواجهات الدور الأول وفقًا للوائح البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة قوية من مختلف مناطق القارة، وتضم قائمة الدول المشاركة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موزمبيق، توجو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا، أنجولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، جامبيا، جنوب أفريقيا وسيشل.

ورحبت النائبة عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالوفود المشاركة وحكام البطولة، مؤكدة ترحيب الإسكندرية بجميع الأشقاء الأفارقة، ومتمنية لجميع المنتخبات التوفيق خلال منافسات البطولة.

كما رحب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالوفود المشاركة، متمنيًا أن تخرج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة البطولات القارية الكبرى.

من جانبها، رحبت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، بجميع الوفود المشاركة، وأشادت بجودة التنظيم والاستعدادات التي سبقت انطلاق البطولة، كما وجهت الشكر إلى السيد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على دعمه لاستضافة البطولة وتوفير مختلف عوامل النجاح لها.

وأكدت حجيج أهمية البطولة على المستوى القاري، مشيرة إلى أنها تكتسب أهمية إضافية باعتبارها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بما يعزز من قيمة المنافسة ويمنح المنتخبات المشاركة فرصة مهمة للتنافس على التأهل الأولمبي.

قرعة السيدات

أسفرت قرعة منافسات السيدات عن توزيع المنتخبات على ست مجموعات، جاءت كالتالي:

* المجموعة الأولى: مصر 1، الكاميرون، كوت ديفوار.

* المجموعة الثانية: المغرب 1، السنغال، سيشل.

* المجموعة الثالثة: موزمبيق 1، بوروندي، الجزائر.

* المجموعة الرابعة: نيجيريا، بنين، ليسوتو، المغرب 2.

* المجموعة الخامسة: الرأس الأخضر، جامبيا، تونس، موزمبيق 2.

* المجموعة السادسة: كينيا، موريشيوس، جنوب أفريقيا، مصر 2.

قرعة الرجال

أما منافسات الرجال، فجاء توزيع المنتخبات على النحو التالي:

* المجموعة الأولى: مصر 1، كينيا، موريشيوس.

* المجموعة الثانية: المغرب 2، مصر 2، غينيا بيساو، بوروندي.

* المجموعة الثالثة: موزمبيق، الرأس الأخضر، الكاميرون، المغرب 2.

* المجموعة الرابعة: جامبيا، النيجر، أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار.

* المجموعة الخامسة: بنين، السنغال، تونس، بوتسوانا.

* المجموعة السادسة: نيجيريا، توغو، أنجولا، الجزائر.

وتنطلق منافسات البطولة غدا الثلاثاء 18 أغسطس، وتقام المباريات يوميًا، على ملاعب شاطئ أبو هيف المميز بالإسكندرية، وسط استعدادات تنظيمية وفنية كبيرة لضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر والكرة الطائرة الأفريقية