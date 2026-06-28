كيروش يهاجم نظام كأس العالم 2026: "البطولة فقدت قيمتها وأصبحت كرة مال"

رغم نجاح منتخب غانا في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، شن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الغاني، هجومًا حادًا على النظام الجديد للمونديال، معتبرًا أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة أثرت على قيمة البطولة.

انتقادات بسبب مشاركة 48 منتخبًا

وقال كيروش عقب خسارة غانا أمام كرواتيا بنتيجة 2-1، إن كأس العالم لم تعد بنفس القيمة التي كانت عليها في السابق، مشيرًا إلى أن توسيع البطولة لتضم 48 منتخبًا جعل المنافسة أقل ندرة وقوة.

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "أعتقد أن كأس العالم مع هذا العدد الكبير من المنتخبات تفقد الكثير من قيمتها ومعناها، يجب أن تكون المشاركة في كأس العالم أمرًا نادرًا".

"كرة المال" بدلًا من كرة القدم

وواصل كيروش انتقاداته قائلًا إن زيادة عدد المباريات والمنتخبات أثرت أيضًا على التصفيات القارية، موضحًا أن المنافسات لم تعد تحمل نفس الإثارة التي كانت موجودة سابقًا.

وتابع: "حتى مباريات التصفيات في أوروبا وأفريقيا فقدت معناها، لأن عددها أصبح كبيرًا جدًا. اليوم المال هو الذي يتكلم، ولم يعد الأمر يُسمى كرة قدم، بل أصبح كرة المال".

وأكد كيروش أنه يفضل أن تظل كأس العالم بطولة استثنائية يسعى الجميع للوصول إليها بصعوبة، مضيفًا: "أفضل أن أرى كأس العالم حدثًا نادرًا يحمل معنى كبيرًا، وأن أقاتل من أجل التواجد فيه".

أكبر نسخة في تاريخ المونديال

وتعد نسخة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، مع إقامة 104 مباريات للمرة الأولى.

وتقام منافسات النسخة الحالية في 3 دول مستضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط جدل مستمر حول تأثير النظام الجديد على مستوى المنافسة وقوة البطولة.