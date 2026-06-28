ترتيب مجموعة غانا في كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا

أسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية عشرة ضمن بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما شهدت الجولة الثالثة والأخيرة مواجهات حاسمة حددت هوية المنتخبات المتأهلة وترتيبها النهائي.

وتمكن منتخب كرواتيا من تحقيق فوز ثمين على نظيره الغاني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة منحته المركز الثاني في جدول الترتيب والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وفي المباراة الأخرى، نجح منتخب إنجلترا في فرض سيطرته على منتخب بنما، وحقق الفوز بهدفين دون رد، ليؤكد أحقيته بصدارة المجموعة بعد أداء ثابت طوال مرحلة المجموعات.

وبانتهاء مباريات الجولة الأخيرة، حسمت ثلاثة منتخبات تأهلها إلى دور الـ32، وهي إنجلترا في الصدارة، وكرواتيا في المركز الثاني، وغانا في المركز الثالث، بينما ودع منتخب بنما البطولة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية دون أن يحصد أي نقطة.

وأنهى المنتخب الإنجليزي دور المجموعات في المركز الأول برصيد سبع نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراة واحدة، كما سجل لاعبوه ستة أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب.

وجاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعدما حقق انتصارين مقابل خسارة واحدة، وسجل خمسة أهداف واستقبل العدد نفسه من الأهداف، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية.

أما منتخب غانا، فاحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بعد فوز وتعادل وخسارة، وسجل هدفين واستقبل هدفين، لينجح في التأهل أيضًا، مستفيدًا من نتائجه خلال مرحلة المجموعات.

في المقابل، أنهى منتخب بنما مشواره في المركز الرابع والأخير دون أي نقطة، بعدما خسر جميع مبارياته، واكتفى بتسجيل صفر من الأهداف، بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف، ليغادر البطولة مبكرًا.

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

1- إنجلترا: 7 نقاط.

2- كرواتيا: 6 نقاط.

3- غانا: 4 نقاط.

4- بنما: دون نقاط