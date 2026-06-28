الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.. التشكيل الرسمي لموقعة الحسم في كأس العالم 2026

يستعد منتخبا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان لخوض مواجهة حاسمة، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

خط الدفاع: آرثر ماسواكو، أكسيل توانزيبي، شانسيل مبيمبا، آرون وان بيساكا

خط الوسط: صامويل موتوسامي، نوح صاديكي، يوان ويسا، ناثان مبوكو، سيبينجا

خط الهجوم: سيدريك باكامبو

تشكيل أوزبكستان أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: نعماتوف

خط الدفاع: خوسانوف، أشور ماتوف، عليجونوفخط الوسط: موزغوفوي، شوكوروف، نصرولاييف،

خامداموف، فايزولاييف

خط الهجوم: شومورودوف.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف فجر الأحد، حيث يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية اللقاء بطموح تحقيق انتصار يعزز فرصه في العبور إلى دور الـ32، بينما يتمسك المنتخب الأوزبكي بآخر آماله في الاستمرار بالمونديال.

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطية في استغلال الفرصة لإنهاء عقدة تاريخية امتدت لعقود، إذ إن الفوز لن يمنحه فقط فرصة التأهل، بل سيضع حدًا لسجل سلبي لازم المنتخب منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

في المقابل، يخوض منتخب أوزبكستان المواجهة تحت ضغط كبير، إذ لا يملك سوى تحقيق الفوز بفارق مريح من الأهداف، مع انتظار نتائج المجموعات الأخرى، للإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.