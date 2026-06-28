«بيلينجهام» و«كين» يقودان إنجلترا لصدارة المجموعة في كأس العالم 2026

أنهى منتخب إنجلترا مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 على قمة المجموعة الثانية عشرة، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب بنما بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح جود بيلينجهام في كسر حالة التعادل بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 62، ثم أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، ليحسم المنتخب الإنجليزي المباراة ويؤكد تفوقه.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تمكن منتخب كرواتيا من تجاوز نظيره الغاني بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل الثانية مباشرة إلى دور الـ32، بينما رافق المنتخب الغاني ركب المتأهلين ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وبنهاية منافسات المجموعة، تصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني بـ6 نقاط، واحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما ودع منتخب بنما البطولة بعدما أنهى مشواره في ذيل الترتيب دون أن ينجح في التأهل.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب إنجلترا في دور الـ32 مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما يواصل المنتخب الكرواتي رحلته في البطولة بعدما ضمن العبور المباشر إلى الأدوار الإقصائية.