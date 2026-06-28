كرواتيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بكأس العالم 2026

أنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب غانا متقدمًا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت المباراة قوية منذ الدقائق الأولى، حيث حاول المنتخبان فرض أسلوبهما من أجل حصد النقاط الثلاث، خاصة أن المواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي. ونجح المنتخب الكرواتي في استغلال إحدى الفرص التي سنحت له ليترجمها إلى هدف منح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل بيتار سوتشيتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بنجاح داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية معنوية قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني، وسط محاولات من منتخب غانا لإدراك التعادل، لكنها لم تسفر عن تغيير في النتيجة.

تشكيل منتخب كرواتيا

دخل المنتخب الكرواتي المباراة بالتشكيل التالي:

* حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

* خط الدفاع: إيفان بيريسيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو شوتالو، يوسيب ستانيشيتش.

* خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارتن باتورينا، نيكولا فلاشيتش، بيتار سوتشيتش.

* خط الهجوم: أنتي بوديمير.

موقف المجموعة قبل نهاية الجولة

تشهد المجموعة منافسة قوية على بطاقات التأهل، إذ كانت إنجلترا وغانا تتصدران الترتيب برصيد أربع نقاط لكل منهما قبل انطلاق الجولة الثالثة، بينما جاء منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين تذيل منتخب بنما الترتيب دون أي نقطة.

ويمنح التقدم الحالي منتخب كرواتيا فرصة ثمينة لرفع رصيده إلى ست نقاط مؤقتًا، وهو ما يعزز آماله في خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الشوط الثاني وبقية مباريات المجموعة.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، في ظل سعي منتخب غانا للعودة في النتيجة والحفاظ على فرصه في التأهل، بينما سيحاول منتخب كرواتيا تأمين تقدمه وإضافة أهداف أخرى لضمان حسم المباراة ومواصلة مشواره في بطولة كأس العالم 2026