كرواتيا تحسم مواجهة غانا بثنائية مُثيرة وتتأهل بثقة في كأس العالم 2026

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على منتخب غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026، ليختتم مشواره في دور المجموعات بانتصار مهم يعزز من طموحاته في البطولة.





بدأ المنتخب الكرواتي المباراة بضغط هجومي واضح بحثًا عن هدف التقدم، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة الحادية والثلاثين عن طريق بيتار سوتشيتش، الذي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك منتخب غانا، ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

غانا تعود في النتيجة

في الشوط الثاني، كثف منتخب غانا محاولاته الهجومية من أجل العودة إلى المباراة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة الرابعة والسبعين بواسطة ديريك لوكاسين، الذي استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها مباشرة إلى الشباك. وأكد حكم اللقاء صحة الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو، ليعود المنتخب الغاني إلى أجواء المباراة.

فلاسيتش يحسم المواجهة

لم يستمر التعادل طويلًا، إذ استعاد المنتخب الكرواتي تقدمه في الدقيقة الثانية والثمانين عندما نفذ القائد لوكا مودريتش ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها نيكولا فلاسيتش وحولها برأسه داخل الشباك، مسجلًا هدف الفوز الذي منح كرواتيا النقاط الثلاث.

انتصار يمنح كرواتيا دفعة قوية

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات من منتخب غانا لإدراك التعادل، إلا أن الدفاع الكرواتي حافظ على تماسكه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وأكد هذا الانتصار قوة المنتخب الكرواتي وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، بعدما استعاد تقدمه سريعًا عقب هدف التعادل، ليختتم دور المجموعات بصورة إيجابية ويواصل مشواره في كأس العالم بثقة كبيرة، بينما ودع منتخب غانا المباراة بعد أداء قوي لم يكن كافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.