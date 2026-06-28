قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة الجغرافيا
سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه
حطمت واجهة سوبر ماركت والبحث عن ضحايا.. انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب على ملاكي بحدائق الأهرام|صور
مُشيدًا بمحمود صابر .. هشام حنفي: منتخب مصر يحتاج أعلى درجات التركيز في مواجهة أستراليا
ترامب: قصفنا مواقع صواريخ ومسيرات إيرانية.. ولن نتردّد في إكمال المهمة
«بيلينجهام» و«كين» يقودان إنجلترا لصدارة المجموعة في كأس العالم 2026
جدل في الإسماعيلية بعد مُطالبة مواطن بسداد 6000 جنيه لإقامة عزاء في دار مناسبات مسجد
الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.. التشكيل الرسمي لموقعة الحسم في كأس العالم 2026
كرواتيا تحسم مواجهة غانا بثنائية مُثيرة وتتأهل بثقة في كأس العالم 2026
علم مصر يُزيّن «فيلا بارك» .. أستون فيلا يُفاجئ «تريزيجيه» برسالة خاصة
الأيام البيض في شهر المحرم.. هل يجب تبييت النية لصيامها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرواتيا تحسم مواجهة غانا بثنائية مُثيرة وتتأهل بثقة في كأس العالم 2026

كرواتيا
كرواتيا
رباب الهواري

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على منتخب غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026، ليختتم مشواره في دور المجموعات بانتصار مهم يعزز من طموحاته في البطولة.



بدأ المنتخب الكرواتي المباراة بضغط هجومي واضح بحثًا عن هدف التقدم، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة الحادية والثلاثين عن طريق بيتار سوتشيتش، الذي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك منتخب غانا، ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
غانا تعود في النتيجة
في الشوط الثاني، كثف منتخب غانا محاولاته الهجومية من أجل العودة إلى المباراة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة الرابعة والسبعين بواسطة ديريك لوكاسين، الذي استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها مباشرة إلى الشباك. وأكد حكم اللقاء صحة الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو، ليعود المنتخب الغاني إلى أجواء المباراة.
فلاسيتش يحسم المواجهة
لم يستمر التعادل طويلًا، إذ استعاد المنتخب الكرواتي تقدمه في الدقيقة الثانية والثمانين عندما نفذ القائد لوكا مودريتش ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها نيكولا فلاسيتش وحولها برأسه داخل الشباك، مسجلًا هدف الفوز الذي منح كرواتيا النقاط الثلاث.
انتصار يمنح كرواتيا دفعة قوية
شهدت الدقائق الأخيرة محاولات من منتخب غانا لإدراك التعادل، إلا أن الدفاع الكرواتي حافظ على تماسكه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف.
وأكد هذا الانتصار قوة المنتخب الكرواتي وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، بعدما استعاد تقدمه سريعًا عقب هدف التعادل، ليختتم دور المجموعات بصورة إيجابية ويواصل مشواره في كأس العالم بثقة كبيرة، بينما ودع منتخب غانا المباراة بعد أداء قوي لم يكن كافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

كرواتيا غانا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها .. الداخلية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد مجدي أفشة يحتفل بتخرج نجله من KG2

فخور بك يا حبي.. محمد مجدي أفشة يحتفل بتخرج نجله في KG2 |صور

المصرى البورسعيدي

خالد جادالله مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي المصري.. خطوة جديدة لبناء مستقبل القلعة الخضراء

فتوح

مهيب : غياب فتوح عن مواجهة أستراليا .. وكريم حافظ يدخل حسابات جهاز المنتخب

بالصور

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد