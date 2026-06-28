كولومبيا تعلن التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال في كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كولومبيا التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين فجر اليوم الأحد على ملعب ميامي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة

تحظى المباراة بأهمية كبيرة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور التالي، إلا أن المنافسة لا تزال مشتعلة على صدارة المجموعة الحادية عشرة، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا، حيث يسعى كل منتخب لإنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

التشكيل الرسمي لمنتخب كولومبيا

جاء تشكيل منتخب كولومبيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

وفي خط الدفاع: دافينسون لوكومي، سانتياجو أرياس، كارلوس بويرتا، كيفن ماتشادو، ودافينسون سانشيز.

أما في خط الوسط: خاميس رودريجيز، جون أرياس، وجيفرسون ليرما.

ويقود خط الهجوم الثنائي لويس دياز وجون كوردوبا، في محاولة لاستغلال الفرص الهجومية وتحقيق الفوز الذي يمنح المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة.

طموحات كبيرة قبل الأدوار الإقصائية

يدخل منتخب كولومبيا المباراة بطموحات كبيرة، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلى جانب العناصر الشابة التي قدمت مستويات مميزة خلال البطولة. ويأمل الجهاز الفني في مواصلة النتائج الإيجابية وتقديم أداء قوي يمنح الفريق دفعة معنوية قبل انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية.

وفي المقابل، يسعى منتخب البرتغال إلى تحقيق الانتصار أيضًا، ما يجعل المباراة مرشحة لأن تكون واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأخيرة، في ظل تقارب المستوى الفني بين المنتخبين ورغبة كل منهما في العبور إلى الدور المقبل متصدرًا للمجموعة، بما يمنحه أفضلية نسبية في مشوار البطولة