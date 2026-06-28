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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل البرتغال أمام كولومبيا في كأس العالم

البرتغال أمام كولومبيا
البرتغال أمام كولومبيا
رباب الهواري

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب كولومبيا، في المباراة المقررة فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
 

مواجهة لحسم صدارة المجموعة
تقام المباراة على ملعب ميامي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة رغم ضمان المنتخبين التأهل إلى دور الـ32، إذ يسعى كل منهما لإنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الحادية عشرة، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.
ويدخل منتخب كولومبيا اللقاء متربعًا على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه انتصارين متتاليين، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز لخطف الصدارة.
موعد المباراة
تنطلق صافرة بداية مواجهة البرتغال وكولومبيا في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة قمة قوية بين منتخبين يضمان العديد من النجوم.
تشكيل منتخب البرتغال
جاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا.
خط الدفاع: روبن دياز، ريناتو فيجا، جواو كانسيلو، نونو مينديز.
خط الوسط: برونو فرنانديز، روبن نيفيز، فيتينا.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو، جواو فيليكس.
قائمة البدلاء
يجلس على مقاعد البدلاء كل من: جوزيه سا، روي سيلفا، نيلسون سيميدو، ديوجو دالوت، جونزالو إيناسيو، سامو كوستا، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو نيفيز، ترينكاو، رافائيل لياو، جونزالو جيديس، فرانسيسكو كونسيساو، وتوماس أراوخو.
ويطمح المنتخب البرتغالي إلى تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، قبل الدخول في مواجهات الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين.

البرتغال كولومبيا كأس العالم اخبار الرياضة

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