التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا وبنما في كأس العالم

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب إنجلترا أمام بنما بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وفشل المنتخبان في هز الشباك خلال أول 45 دقيقة، رغم محاولات المنتخب الإنجليزي لفرض سيطرته على مجريات اللعب والبحث عن هدف يمنحه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويدخل منتخب إنجلترا المباراة باحثًا عن استعادة طريق الانتصارات، بعدما تعادل سلبيًا أمام غانا في الجولة الماضية، كما يسعى لحسم صدارة المجموعة قبل انطلاق منافسات دور الـ32.

وكان توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، قد دفع بتشكيل يقوده هاري كين في خط الهجوم، إلى جانب جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، فيما اعتمد منتخب بنما على تشكيل متوازن أملاً في إنهاء مشواره بالمونديال بنتيجة إيجابية رغم خروجه رسميًا من المنافسة على التأهل.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما يملك منتخب غانا الرصيد نفسه، في حين يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بنما الترتيب بعد فقدان فرصه في التأهل.