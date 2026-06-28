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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت كبرى في كأس العالم 2026.. منتخبات بارزة تودع من دور المجموعات والرأس الأخضر يكتب التاريخ

كأس العالم
كأس العالم
حسن العمدة

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما شهدت المرحلة الأولى من البطولة العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة.

وكان أبرز مفاجآت الدور الأول نجاح منتخب الرأس الأخضر في التأهل إلى دور الـ32 خلال مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم، ليواصل كتابة فصل استثنائي في البطولة.

وفي المقابل، تمكنت معظم المنتخبات الكبرى والمرشحة للمنافسة على اللقب من حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما ودعت عدة منتخبات بارزة المنافسات مبكرًا.

تركيا.. خروج غير متوقع

دخل منتخب تركيا البطولة بطموحات كبيرة لعبور المجموعة الرابعة، إلا أنه تلقى هزيمتين مفاجئتين أمام أستراليا وباراغواي، ما أطاح بآماله في التأهل رغم فوزه في الجولة الأخيرة على الولايات المتحدة.

الأوروغواي تواصل المعاناة

واصل منتخب أوروغواي نتائجه المخيبة في كأس العالم، بعدما فشل في تخطي دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، مكتفيًا بتعادلين وهزيمة أنهت مشواره مبكرًا.

كوريا الجنوبية خارج الحسابات

ورغم ترشيحه لعبور المجموعة الأولى، أنهى منتخب كوريا الجنوبية الدور الأول في المركز الثالث بعد تحقيق فوز وحيد مقابل خسارتين، لكنه لم ينجح في حجز مكان بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

قطر.. وداع مبكر

لم ينجح منتخب قطر، بطل آسيا في آخر نسختين، في مواصلة مشواره بالمونديال، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين، من بينها خسارة ثقيلة أمام كندا بنتيجة 6-0.

السعودية بلا انتصارات

كما ودع منتخب السعودية البطولة من دور المجموعات، بعدما بدأ مشواره بالتعادل أمام أوروغواي، قبل أن يتعرض لخسارة كبيرة أمام إسبانيا برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبيًا مع الرأس الأخضر، لينهي مشاركته دون تحقيق أي فوز.

وبينما شهدت البطولة تأهل المنتخبات المرشحة في معظم المجموعات، أثبتت منافسات دور المجموعات أن كأس العالم لا تخلو أبدًا من المفاجآت، مع صعود منتخبات غير متوقعة وخروج أسماء كانت مرشحة للذهاب بعيدًا في المنافسات.

كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب الرأس الأخضر

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