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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدفعوش الإيجار.. إغلاق سفارة جنوب السودان في نيروبي

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس الكيني ويليام روتو
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس الكيني ويليام روتو
خاطر عبادة

أُغلقت سفارة جنوب السودان في كينيا بسبب متأخرات الإيجار غير المدفوعة، وفقًا لموظفي السفارة وسكان جنوب السودان الذين زاروا البعثة.

وفقًا لما ذكره أحد الموظفين بالسفارة لإذاعة تمازج السودانية، أنه تم إغلاق أُغلقت السفارة، الواقعة في حي كيليماني بنيروبي، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس
وكشف موظف أن الحكومة تأخرت أربعة أشهر في سداد الإيجارات، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن التحقق من المبلغ المستحق بشكل مستقل على الفور.

وقال أحد الموظفين: "السفارة مغلقة حالياً. لقد كانت مغلقة أمس. وستبقى السفارة مغلقة حتى تتدخل الحكومة".


منع مواطن من استخراج جواز السفر 


وأكد مواطن من جنوب السودان يدعى ستيفن أنه ذهب إلى السفارة لاستخراج وثائق السفر لكن حراس الأمن منعوه من الدخول.

قال ستيفن: "ذهبت إلى السفارة لإنجاز بعض الأوراق، كوثيقة سفر مثلاً، لكنني وجدتها مغلقة. أخبرني حارس الأمن عند البوابة أن السفارة كانت مغلقة في اليوم السابق. وعندما سألته عن السبب، قال إنه لا يعلم".

فيما وصف إدموند ياكاني، وهو أحد قادة المجتمع المدني في جنوب السودان، إغلاق السفارة بأنه يضر بصورة البلاد ومصالحها الدبلوماسية.

وقال ياكاني: "يتعين على قيادة البلاد إعطاء الأولوية لتمويل بعثاتنا الخارجية كأولوية في الميزانية".

وأضاف: "إن غياب البعثات الخارجية الفعالة يدل على عدم وجود رغبة في الانخراط الخارجي، وهو خطأ استراتيجي في السياسة الإقليمية والعالمية ويقوض السعي وراء المصالح الوطنية".

يأتي هذا الإغلاق بعد أيام من وداع السفير سيمون جواش دينج، الذي تم تعيينه مؤخراً لرئاسة بعثة جنوب السودان في كينيا، للرئيس سلفا كير في جوبا في 6 أغسطس، ومن المتوقع أن يتولى منصبه في نيروبي في سبتمبر.

حث كير الدبلوماسيين المعينين حديثاً على التمسك بأعلى معايير المهنية والتفاني في تمثيل مصالح جنوب السودان في الخارج.

ليست المرة الأولى

سبق أن واجهت سفارة نيروبي خطر الإغلاق بسبب عدم سداد الإيجار، وفي نوفمبر 2025، أُغلقت أيضاً بعد تأخرها في سداد الإيجار.

وبحسب التقارير، قام المبعوث الرئاسي الأول للبرامج الخاصة، أدوت سلفا كير، بدفع إيجار ثلاثة أشهر للسفارة في وقت سابق من هذا العام.

نالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبحت سفارة نيروبي إحدى البعثات الدبلوماسية الرئيسية للبلاد.

يعاني جنوب السودان من أزمة مالية حادة وأزمة في التدفقات النقدية، حيث يعتمد اقتصاده بشكل كبير على عائدات النفط.

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