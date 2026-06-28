27 رحلة جوية و24 مباراة.. إنفانتينو يحضر مباريات كأس العالم بشكل مكثف خلال أسبوعين

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو 24 مباراة خلال ما يزيد على أسبوعين في بطولة كأس العالم المقامة هذا الصيف في أمريكا الشمالية، قاطعًا آلاف الأميال جوًا، حيث تقام البطولة في 3 دول هي "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك"، وتشمل 16 مدينة مستضيفة، كما تشهد أكبر عدد من المباريات في تاريخ كأس العالم بعد توسيع مرحلة المجموعات.

وفي استراتيجية فيفا الخاصة بكأس العالم 2026، قال انفانتينو "سواء كنا نتحدث عن المناخ، أو حقوق الإنسان، أو الأمراض أو الإعاقات، فإننا ملتزمون بالقيام بدورنا".

وقامت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتتبع رحلات انفانتينو، حيث ظهر في 27 مباراة، كما حضر إنفانتينو مباراتين في اليوم عدة مرات خلال دور المجموعات، وغالبًا ما كانت المباريات تقام في مدن تفصل بينها مئات الأميال.. وفي بعض الأيام، استقل 3 رحلات جوية منفصلة.

وكانت أطول رحلة قام بها إنفانتينو خلال الأسبوعين الأولين بطول 4507 كم، من فانكوفر إلى ميامي في 13 يونيو، بعد حضوره مباراة أستراليا وتركيا.

كما قام ببعض الرحلات القصيرة، ففي 22 يونيو قطعت الطائرة 148 كم من فيلادلفيا إلى مطار تيتربورو في ولاية نيوجيرسي.. ولم يحضر "إنفانتينو" مباراة هناك، لكنه أجرى في صباح اليوم التالي مقابلة في استوديو قناة "فوكس نيوز" بمدينة نيويورك المجاورة، قبل أن يتوجه جوًا لمتابعة مباريات في بوسطن ثم تورونتو في اليوم نفسه.

وكان أطول يوم من حيث المسافة التي قطعها في 15 يونيو، عندما سافر أكثر من 4000 كم عبر الولايات المتحدة من ميامي إلى سياتل لمشاهدة مباراة بلجيكا ومصر، ثم توجه جنوبًا لمسافة تقارب 1545 كم إلى لوس أنجليس، حيث حضر مساءً مباراة إيران ونيوزيلندا.

وشهد يوم 26 يونيو برنامج سفر مكثف، إذ أقلعت الطائرة من ميامي، وتوقفت لفترة قصيرة في دالاس، قبل أن تواصل رحلتها إلى سياتل، حيث التُقطت صور لإنفانتينو خلال مباراة مصر وإيران.. وغادرت الطائرة سياتل بعد نحو 5 ساعات من وصولها؛ لتقطع 4345 كم عائدة إلى ميامي، حيث هبطت صباح اليوم التالي.

وحضر إنفانتينو مباراته الـ24 والأخيرة في دور المجموعات في ميامي في اليوم التالي، والتي جمعت بين البرتغال وكولومبيا.

ويُظهر تحليل "بي بي سي" أن الطائرة الخاصة قطعت ما لا يقل عن 50 ألفًا و122 كم وقضت أكثر من 66 ساعة في الجو منذ انطلاق البطولة وحتى 27 يونيو.

وقال متحدث باسم فيفا لقناة بي بي سي سبورت "يسافر رئيس فيفا بصورة منتظمة برفقة المسؤولين المعنيين في إطار الأعمال الرسمية والمهام المرتبطة بالبطولات، ويسعى إلى زيارة الاتحادات الأعضاء في فيفا كلما أمكن ذلك".

وأضاف "يُنظم السفر أحيانًا على متن رحلات تجارية، بما في ذلك شركات الطيران منخفضة التكلفة، وأحيانًا عبر رحلات خاصة مستأجرة، وذلك وفقاً لما يكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة بحسب الظروف".