مدرب أستراليا يشيد بـ منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

أشاد هايدن فوكس مساعد مدرب أستراليا بقدرات منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال مدرب أستراليا في تصريحات صحفية: “إذا نظرت لمشوار تأهلهم عبر تصفيات افريقيا فإنك ستجد أنهم لم يخسروا أي مباراة، لعبوا مباريات تحضيرية قوية ضد البرازيل وإسبانيا وقدموا مستوى رائع لذلك فهم فريق قوي”.

مدرب أستراليا يشيد بـ منتخب مصر

وتابع: “الكثير من لاعبيهم يلعبون في الدوري المحلي، والدوري عندهم قوي. يعرفون بعضهم جيدًا ويلعبون كفريق واحد، وهذا يجعل مواجهتهم صعبة جدًا”.

وأضاف: “لكننا نؤمن بقدراتنا ونثق في مجموعتنا، بغض النظر عن التشكيل ومن سيلعب، نعلم أن الجميع جاهزون، إنهم يتمتعون بموهبة فنية فطرية حقيقية ويلعبون بأسلوب يتسم بالشجاعة والجرأة”.

واختتم: “لا يجب أن نضع كل التركيز على لاعب واحد، لكن علينا الاعتراف بوجود لاعبين موهوبين ومحاولة إجبارهم على اللعب في مناطق لا يحصلون فيها على الكرة كثيرًا”.