إيهاب المصري : منتخب أستراليا يمتلك قوة بدنية كبيرة للغاية .. وبيشتغل على التحولات

علق إيهاب المصري المحلل الرياضي، على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران.



وقال المصري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منتخب أستراليا يمتلك قوة بدنية كبيرة للغاية ".



وتابع إيهاب المصري:" منتخب أستراليا بيشتغل على التحولات بشكل كبير ويترك الكرة للخصم وبيلعب اللعب المباشر ويعتمد على السرعات ".



واكمل إيهاب المصري:" منتخب أستراليا يشبه منتخب نيوزيلندا ولديها اطوال كبيرة في خط الدفاع ".

ولفت إيهاب المصري:" إحنا نقدر نشتغل فني على الأرض في مباراة أستراليا خاصة وأن حارس مرمى استراليا طويل القامة وهذا في صالحنا ".

