محلل رياضي : منتخب مصر يتفوق فنيا على أستراليا .. ولازم نحافظ على التوازن الدفاعي

علق إسلام عادل المحلل الرياضي، على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وقال عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام حسن يحسن توظيف اللاعبين في كل مباراة بالمونديال حسب طبيعة اللقاء ".



وتابع إسلام عادل :" الكرات الثابتة سلاح مهم للغاية في أي لقاء بالمونديال".

وأكمل إسلام عادل :" لازم نحافظ على التوازن الدفاعي في مباراة أستراليا واستقبال اهداف في دور الـ 32 أمر غير مقبول ".

ولفت إسلام عادل :" منتخب مصر يتفوق فنيا على أستراليا ومنتخب أستراليا من المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم ولديه خبرة خوض مباريات إقصائية في المونديال ".

