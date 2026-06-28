منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة منة فضالي

ظهرت منة فضالي في أحدث ظهور لها بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية بالقماش الجينز الفاتح ونسقت معها توب منقوش باللون الأبيض.

انتعلت منة فضالي حذاء مسطح باللون الأبيض، كما تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.