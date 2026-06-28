أصالة تفاجئ متابعيها بلوك جديد.. شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا.

إطلالة أصالة

تألقت أصالة في الصور بإطلالة مختلفة وغير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموڤ مع الأخضر المزين بالكامل.

تزينت أصالة ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أصالة بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.