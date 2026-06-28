ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود بالطحينة؟.. فوائد صحية قد لا تتوقعها

يعد مزيج العسل الأسود بالطحينة من الأطعمة الشعبية الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يجمع بين فوائد العسل الأسود الذي يحتوي على الحديد والمعادن، والطحينة المصنوعة من السمسم الغني بالدهون الصحية والبروتين والكالسيوم. وعند تناوله باعتدال، يمكن أن يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية.

يمد الجسم بالطاقة

يحتوي العسل الأسود على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة بسرعة، بينما تساعد الدهون الصحية الموجودة في الطحينة على توفير طاقة تدوم لفترة أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا في وجبة الإفطار أو قبل بذل مجهود بدني.

يساعد في الوقاية من الأنيميا

يتميز العسل الأسود باحتوائه على نسبة جيدة من الحديد، الذي يساهم في تكوين الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، لذلك قد يكون جزءًا من نظام غذائي داعم للوقاية من نقص الحديد، إلى جانب العلاج الذي يحدده الطبيب عند الحاجة.

يدعم صحة العظام

تحتوي الطحينة على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساهم السمسم في دعم صحة الجهاز الهيكلي.

يعزز صحة القلب

تحتوي الطحينة على دهون غير مشبعة مفيدة للقلب، كما تحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

يمنح الشعور بالشبع

يساعد البروتين والدهون الصحية الموجودة في الطحينة على زيادة الشعور بالشبع، ما قد يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

يمد الجسم بالمعادن

يوفر هذا المزيج مجموعة من المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، والتي تدخل في العديد من وظائف الجسم الحيوية.

يحتوي على مضادات أكسدة

يحتوي العسل الأسود والسمسم على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، وقد تسهم في دعم الصحة العامة.

هل هناك أضرار؟

رغم فوائده، فإن العسل الأسود بالطحينة يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، لذا فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن. كما ينبغي على مرضى السكري تناوله بحذر وضمن الكميات التي يوصي بها الطبيب أو أخصائي التغذية، مع مراعاة إجمالي السكريات في النظام الغذائي.

وينصح بتناول العسل الأسود بالطحينة باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، للحصول على فوائده الغذائية دون الإفراط في السعرات الحرارية أو السكريات.