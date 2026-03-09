جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل كفتة لحمة بالعسل الأسود

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هاجر هانئ

 قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة لحمة بالعسل الأسود، فهي من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن رغم ذلك تتمتع بمذاق غير تقليدي ومختلف عن الأكلات الأخرى.

مقادير  كفتة لحمة بالعسل الأسود


● ¼ كيلو لحمة مفرومة

● بصلة مبشورة

● 1 ملعقة صغيرة عسل أسود

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● 1 ملعقة صغيرة بهارات

● ملح وفلفل

● زيت

طريقة تحضير كفتة لحمة بالعسل الأسود


في بولة يوضع لحمة مفرومة , بصل مفروم , قرفة , بهارات , زيت و تقلب المكونات
تشكل اللحمة المفرومة على شكل مينى برجر
في طاسة على النار يوضع زيت ثم يوضع البرجر و يقلب على الوجهين حتى تمام الطهى
يوضع في طبق التقديم و على الوجه عسل أسود
ثم يقدم.

