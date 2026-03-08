حلويات رمضان .. طريقة عمل تارت بانوفي كنافة

تارت بانوفي كنافة من الحلويات التي تصدرت تريند رمضان 2026، فيعتبر من الأطباق غير التقليدية والشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تارت بانوفي كنافة فيما يلي:

مقادير تارت بانوفي كنافة:



● ربع كيلو كنافة.

● زبدة.

● علبة لبن محلى مكثف مغلي ساعتين.

● موز.

● كريمة خفق.

طريقة تحضير تارت بانوفي كنافة:



تذوب الزبدة وتخلط مع الكنافة جيدا.

توضع في قالب تارت.

تخبز الكنافة في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

تترك لتبرد.

تضاف طبقة من الطوفي والكريمة والموز.