وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

قدم الشيف شعبان رضا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة.

المكونات:

للكنافة:

• 500 غرام كنافة شعر

• 200 غرام زبدة مذابة (حوالي كوب)

• 2 ملعقة كبيرة سكر

للحشوة (القشطة):

• 2 كوب حليب

• 2 ملعقة كبيرة نشا

• 2 ملعقة كبيرة دقيق

• 3 ملاعق كبيرة سكر

• علبة قشطة جاهزة (اختياري لزيادة الغنى)

للشربات (القطر):

• 1 كوب سكر

• ½ كوب ماء

• ملعقة صغيرة عصير ليمون

• ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير

أولاً: تحضير الشربات

1. في قدر على النار ضعي السكر والماء.

2. بعد الغليان أضيفي عصير الليمون واتركيها 7–10 دقائق حتى تثخن قليلاً.

3. أضيفي ماء الزهر أو الفانيليا واتركيها تبرد تماماً.

ثانياً: تحضير القشطة

1. اخلطي الحليب والنشا والدقيق والسكر جيداً قبل وضعها على النار.

2. ضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يصبح سميكاً.

3. أضيفي القشطة الجاهزة وحرّكي حتى تتجانس، ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قليلاً.

ثالثاً: تجهيز الكنافة

1. فكي الكنافة وقطّعيها قطع صغيرة باليد.

2. اخلطيها بالزبدة المذابة والسكر جيداً.

3. في صينية مدهونة، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطيها جيداً.

4. وزعي طبقة القشطة في المنتصف مع ترك الأطراف فارغة قليلاً.

5. غطي بباقي الكنافة واضغطي برفق.

الخَبز

• تُخبز في فرن مسخن مسبقاً على 180 درجة مئوية لمدة 30–40 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

• بعد خروجها مباشرة يُسكب عليها القطر البارد.