طريقة عمل أصابع الموتزاريلا.. أحلى من الجاهز

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج سحورك عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع الموتزاريلا، فهي من المقبلات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق و المطاعم، فيمكنك تطبيقها في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير أصابع الموتزاريلا



● 3 ملعقة كبيرة دقيق

● 2 بيضة

● 1 ملعقة كبيرة ماء

● 1 كوب بقسماط ناعم

● 2 ملعقة صغيرة توابل إيطالي

● نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

● ملح

● فلفل

● جبنة موتزاريلا أصابع

● زيت للقلي

للتقديم :

● صوص مارينارا



طريقة تحضير أصابع الموتزاريلا



يتبل الدقيق بالملح والتوابل

تغلف أصابع الموتزاريلا بالدقيق المتبل والبيض والبقسماط

وتترك في الفريزر لتتماسك وتقلى في زيت غزير

وتقدم